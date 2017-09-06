Samir Nasri antrenmana katılmadı
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretindeki antrenman, koşuyla başladı.
İdmanda, iki gruba ayrılan kırmızı beyazlı ekipte, taktik ve grup istasyonda dayanıklılık, kafa, ve ayak şutu çalışması yapıldı.
Antrenman yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana İsviçre Milli Takımı'ndan dönen Johan Djourou da katılırken, sakatlığı devam eden Zeki Yıldırım, Sandro Ranieri ile sağ arka adalesinde ağrıları bulunan Samir Nasri katılmadı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:40
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
Samir Nasri antrenmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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