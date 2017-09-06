 Samir Nasri antrenmana katılmadı – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Samir Nasri antrenmana katılmadı

    Samir Nasri antrenmana katılmadı

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretindeki antrenman, koşuyla başladı.

    İdmanda, iki gruba ayrılan kırmızı beyazlı ekipte, taktik ve grup istasyonda dayanıklılık, kafa, ve ayak şutu çalışması yapıldı.

    Antrenman yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

    Antrenmana İsviçre Milli Takımı'ndan dönen Johan Djourou da katılırken, sakatlığı devam eden Zeki Yıldırım, Sandro Ranieri ile sağ arka adalesinde ağrıları bulunan Samir Nasri katılmadı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:40
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