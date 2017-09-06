İşte Eto'o'nun gerçek niyeti

Antalyaspor'da gündeme gelen Eto'o krizinin sebebi anlaşıldı. Bir televizyon programına katılan Eto'o'nun menajeri Wilfried Happi, yaptığı açıklamalarla kendini ele verdi.



Eto'o'nun Nasri'den daha fazla para alması gerektiğini iddia eden Happi, yıldız futbolcu gol atmadığı ve iyi oynamadığında bunun nedeni belli diyerek şantaj edercesine bir açıklamada bulundu.

Programın yorumcusu Abdulkerim Durmaz ise "Bunların tüm derdi, bu arkadaşın tüm derdi indiragandi peşinde. Nasri'yi kıskanmışlar. Bunlar egolu insanlar" ifadelerini kullandı.

İŞTE MENAJERİN AÇIKLAMALARI

"Evet ben Eto'o'nun menajeriyim. Eto'o gerçekten gitmek istiyor ama Antalyaspor gitmesine izin vermedi. Gitmemize izin vermesi için başkanla konuştum, Eto'o da konuştu. Çünkü biz 2-3 yıldır Antalyaspor'dayız. Eto'o neler yaptı herkes gördü. Geldiğimizde kimse bu kadar gol atacağını düşünmüyordu. 38 gol attı 11 asist yaptı. Eto'o bu dönemde Sneijder, Van Persie, Podolski gibi büyük futbolculardan fazla gol attı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl var. Rakamlara bakınca Eto'o'nun isteği normal."

"Geçen yaz bakan geldiği zaman ise kendisinin Eto'o'yu göndermek istediğini ve Eto'o'nun maaşının fazla olduğunu söylediği şeklinde söylentiler vardı. Biz de 'Tamam Beşiktaş'a gidiyoruz' dedik. Antalyaspor tamam dedi ama oyuncu takas etmek istediler, her gün oyaladılar. Beşiktaş aradığında 'Neden arıyorsunuz?' diyorlardı.Transferin son günü tamam Eto'o Beşiktaş'a gidebilir dediler ama Beşiktaş bu kez aynı teklifi yapmadı.

"Eto'o Beşiktaş'a Şampiyonlar ligi ve taraftarları için gitmek istiyordu. Para önemli değildi. Beşiktaş 'Daha az para vereceğiz' dedi. Eto'o, 'Beşiktaş'a gitmemi istemiyorsanız ücretimi arttırmanız lazım' dedi. Ücretini iyileştirdiler Eto'o da kaldı ve 18 gol attı.

"Sonra Fenerbahçe devreye girdi. Eto'o'yu almak istedi. Bu sırada Antalyaspor yeni bir kontrat önerdi. Maaşı Fenerbahçe kadar ilginç değildi. Sonraki gün Nasri'yi getirdiklerini duyduk. O da iyi bir oyuncu ama maaşı çılgındı."

"Başkan bana, 'Eğer Eto'o'yu Türkiye dışına götürmek istiyorsanız bana 3 milyon Euro getirin' dedi. Bu imkansız. Eto'o 36 yaşında ve kimse bu parayı ödemez. Genç futbolculara bonservis öderler. Başkan, 'Aksi takdirde Türkiye'de hiçbir takıma gitmesine izin vermem' dedi. Başkanın söylediği bu."

"Fenerbahçe'nin ilgilendiklerini biliyorum ama yarın Fenerbahçe ile de durumun Beşiktaş gibi olmaması için bir şey söylemek istemiyorum. Tabi ki Fenerbahçe'ye ilgisini herkes biliyor. Eto'o Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. "