Vainqueur coşkusu
Yıldız transferleriyle şov yapan Antalya, Vainqueur’u da alarak camianın havasını değiştirdi. Şehir; şampiyonluğu konuşur hale geldi
Antalyaspor'un, Eto'o'yla başlayan, Menez, Maicon, Nasri derken; son olarak Roma'dan 5 büyük ligin en çok top çalan oyuncusu William Vainqueur'ı getirmesi, şehirde havayı değiştirdi. Romalı yıldız ön liberoyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak kırmızı-beyazlılar, bu sezonki 11. transferini yaparak, hedefini daha da büyüttü.
Akdeniz ekibi, geçen sezon Avrupa'nın kıyısından dönmenin acısını bu sezon çıkarmaya kararlı. Yıldız yağmuruna son olarak eklenen 29 yaşındaki Vainqueur'la camia daha da yüreklendi. Avrupa hedefi bir yana şehirde artık şampiyonluk iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Her hattıyla mükemmele yakın kadro kuran kırmızı- beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı da tatlı bir telaş bekliyor.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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