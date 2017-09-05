Vainqueur coşkusu

Antalyaspor'un, Eto'o'yla başlayan, Menez, Maicon, Nasri derken; son olarak Roma'dan 5 büyük ligin en çok top çalan oyuncusu William Vainqueur'ı getirmesi, şehirde havayı değiştirdi. Romalı yıldız ön liberoyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak kırmızı-beyazlılar, bu sezonki 11. transferini yaparak, hedefini daha da büyüttü.

Akdeniz ekibi, geçen sezon Avrupa'nın kıyısından dönmenin acısını bu sezon çıkarmaya kararlı. Yıldız yağmuruna son olarak eklenen 29 yaşındaki Vainqueur'la camia daha da yüreklendi. Avrupa hedefi bir yana şehirde artık şampiyonluk iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Her hattıyla mükemmele yakın kadro kuran kırmızı- beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı da tatlı bir telaş bekliyor.