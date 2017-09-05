Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Antalyaspor'u hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Sınırlı alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona eren idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Vainquer ilk antrenmanına çıktı
Kırmızı-beyazlı kulübün yeni transferi ettiği William Vainqueur, sağlık kontrolünün ardından takımıyla ilk idmanına çıktı.
Öte yandan sezon başında kasık fıtığı sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen ve hafta sonu Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında 35 dakika sahada kalan Jeremy Menez, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.
Sandro Raniere'nin fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı antrenmana, sakatlıkları süren diğer oyuncular Mustafa El Kabir, Zeki Yıldırım ile İsviçre Milli Takımı'na çağrılan Johan Djourou katılmadı.
Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 20:52
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Muslera’ya yedek aranıyor
Toplam 7
Yorum
gss altınordudan berkeyi almayı akıl edecek birileri yokmudur oralarda alooooo
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Muslera’ya yedek aranıyor
Toplam 7
Yorum
Melek Taşkın Muslera sana yedek kaleci lazım değil sen tek halinle her işi başarısını
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Özbek: 5. yıldızın temelini kurduk
Toplam 8
Yorum
gıybet temel attık ayağına yerin yedi kat dibine girdin ya hayırlısı. bu transferlerle senin bilanço hesabı şaşar, yaz bu lafımı. icralık olma yine
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