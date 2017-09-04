Antalyaspor, Vainqueur'ü resmen açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya'nın Roma takımından William Vainqueur'ü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya'nın Roma takımında forma giyen orta saha oyuncusu William Jacques Vainqueur ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
-
"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 65
Yorum
Ali 30 yaşında futbolu bırakan tembeldir. Çalısa ve kendine iyi baksa (örneğin Bülent Korkmaz) fazla oynar.
-
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 77
Yorum
GFB BAŞKAN OYUNCU TRANSFERİ YAPAMAYINCA YABANCI SINIRI GELSİN DEMEK BİZE YAKIŞMAZ
-
"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 65
Yorum
semih YABANCI KURALINA LAF ATMA BURAK.EMİN OL BEĞENMEDİĞİNİZ YABANCI FUTBOLCULARI SEYRETMEK SİZİ SEYRETMEKTEN DAHA ZEVKLİ.
Antalyaspor, Vainqueur'ü resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.