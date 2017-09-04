 Antalyaspor, Vainqueur'ü resmen açıkladı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor, 'ü resmen açıkladı

    Antalyaspor, Vainqueur'ü resmen açıkladı

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya'nın Roma takımından William 'ü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya'nın Roma takımında forma giyen orta saha oyuncusu William Jacques ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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