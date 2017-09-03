 Antalyaspor'dan bir bomba daha – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    'dan bir bomba daha

    Antalyaspor'dan bir bomba daha

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki ile 3 yıllığına anlaştı.

    Süper Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    Kırmızı beyazlılar, 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile 3 yıllığına anlaştı. Antalyaspor yönetimi pazartesi günü tesislerde düzenleyeceği törende Fransız futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

    William Vainqueur transferi Twitter'dan böyle duyurdu



    Türkiye'ye geliyor

    Fransız yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.

    Roma'da forma giyen, geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan defansif orta sahaya oyuncusu William Vainqueur, 33 maçta forma giydi.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:56
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