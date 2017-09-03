Antalyaspor'dan bir bomba daha

Süper Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Kırmızı beyazlılar, 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı. Antalyaspor yönetimi pazartesi günü tesislerde düzenleyeceği törende Fransız futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

William Vainqueur transferi Twitter'dan böyle duyurdu





Türkiye'ye geliyor



Fransız yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.



Roma'da forma giyen, geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan defansif orta sahaya oyuncusu William Vainqueur, 33 maçta forma giydi.