Antalyaspor'dan bir bomba daha
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı.
Süper Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kırmızı beyazlılar, 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı. Antalyaspor yönetimi pazartesi günü tesislerde düzenleyeceği törende Fransız futbolcuyla sözleşme imzalayacak.
William Vainqueur transferi Twitter'dan böyle duyurdu
Türkiye'ye geliyor
Fransız yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.
Roma'da forma giyen, geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan defansif orta sahaya oyuncusu William Vainqueur, 33 maçta forma giydi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:56
-
Guliyev ‘ayın atleti’ne aday
Toplam 4
Yorum
ceren olur,hırvatistan maçında sizinkileri oynatsınlar diyeceğiz ama sizde fazla türk yok ki,olanlar oynuyor zaten...
-
Memnun değilim
Toplam 25
Yorum
uyanın yan pasçılarla olmuyor bak fenerde olmuyor..
-
Kenedy'yi al gel
Toplam 6
Yorum
mb hadi ordan senin gibilerin GS stadına adım bile atmaması lazım.
Antalyaspor'dan bir bomba daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.