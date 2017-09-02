Antalyaspor’da Vainqueur bombası
Akdeniz ekibi, Menez ve Nasri transferinden sonra şimdi de Roma’nın Fransız ön liberosunun peşinde
Antalyaspor transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin bu transfer döneminde Galatasaray'ın da peşine düştüğü, bonservisi Roma'da olan orta saha oyuncusu William Vainqueur ile ilgilendiği öne sürüldü. Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki Fransız ön libero için girişimlerde bulunduğu ve transferde büyük aşama kaydettiği belirtildi. Transfer uzmanı ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, tecrübeli orta sahanın Roma'ya veda ettiğini ve rotasını Antalya'ya çevirip 3 yıllık sözleşmede anlaştığını iddia etti. Geçen sezon kiralık olarak Fransa'da Marsilya'da 33 maçta oynayan Vainqueur, 1 asist yaptı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Antalyaspor’da Vainqueur bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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