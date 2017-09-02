 Antalyaspor’da Vainqueur bombası – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Antalyaspor’da Vainqueur bombası

    Antalyaspor’da Vainqueur bombası

    Akdeniz ekibi, Menez ve Nasri transferinden sonra şimdi de Roma’nın Fransız ön liberosunun peşinde

    Antalyaspor transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin bu transfer döneminde Galatasaray'ın da peşine düştüğü, bonservisi Roma'da olan orta saha oyuncusu William Vainqueur ile ilgilendiği öne sürüldü. Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki Fransız ön libero için girişimlerde bulunduğu ve transferde büyük aşama kaydettiği belirtildi. Transfer uzmanı ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, tecrübeli orta sahanın Roma'ya veda ettiğini ve rotasını Antalya'ya çevirip 3 yıllık sözleşmede anlaştığını iddia etti. Geçen sezon kiralık olarak Fransa'da Marsilya'da 33 maçta oynayan Vainqueur, 1 asist yaptı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:14
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