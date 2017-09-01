 ‘Eto’o’yla şov yapacağız’ – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    ‘Eto’o’yla şov yapacağız’

    ‘Eto’o’yla şov yapacağız’

    Antalyaspor'un M.City'den dünya yıldızı transferi Samir , takım arkadaşı bir diğer dünya yıldızı Samuel Eto'o'nun, kariyeri ve geçmişi ile saygı duyulacak bir futbolcu olduğunun altını çizip, süper bir ikili oluşturacaklarını söyledi.

    Eto'o ile daha önce karşılıklı oynadıkları maçların olduğunu hatırlatan , "Yapacağı koşuları, vereceği pasları, vuracağı şutları, bütün yapacaklarını birbirimizle konuşmadan biliyorum, hissederek oynuyoruz. Bunu da ilk maçımızda gösterdik. Onunla ileride çok daha iyi anlaşacağız. Eto'o ile güzel gollere imza atacağız" diye iddialı konuştu.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:11
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