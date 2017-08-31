Nazım Sangare, Antalyaspor'da

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Almanya'nın 3. lig takımı Osnabrück'ten Nazım Sangare'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Sangare ve takımıyla görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sağ bekte görev yapan 23 yaşındaki Sangare, kariyerinde Almanya'da daha önce de alt liglerde çeşitli takımlarda forma giymişti.