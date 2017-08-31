Nazım Sangare, Antalyaspor'da
Samir Nasri'yi renklerine katarak büyük ses getiren Antalyaspor, Osnabrück'ten savunma oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Almanya'nın 3. lig takımı Osnabrück'ten Nazım Sangare'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Sangare ve takımıyla görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sağ bekte görev yapan 23 yaşındaki Sangare, kariyerinde Almanya'da daha önce de alt liglerde çeşitli takımlarda forma giymişti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:25
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Fenerbahçe'den Fred atağı
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Yorum
Salih Fair play kalktı avrupada yokuz yığın topçuları bonvervis ödeyebiliyoruz türkiye ligi için..
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Tolga’yı satmıyoruz
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son olarak kiralık welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
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Son kombineler
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Yorum
aslanlar sahada kiralık olarak welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
Nazım Sangare, Antalyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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