 Nazım Sangare, Antalyaspor'da – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Nazım Sangare, Antalyaspor'da

    Nazım Sangare, Antalyaspor'da

    Samir Nasri'yi renklerine katarak büyük ses getiren Antalyaspor, Osnabrück'ten savunma oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

    Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Almanya'nın 3. lig takımı Osnabrück'ten Nazım Sangare'yi transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Sangare ve takımıyla görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sağ bekte görev yapan 23 yaşındaki Sangare, kariyerinde Almanya'da daha önce de alt liglerde çeşitli takımlarda forma giymişti.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:25
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