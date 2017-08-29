 Fornezzi’ye yol göründü – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Fornezzi’ye yol göründü

    Fornezzi’ye yol göründü
    Antalyaspor'a 2013'te Orduspor'dan gelen Saso Fornezzi'yle yollar ayrılıyor. Boffin transferi sonrası kulüp bulması istenen 34 yaşındaki Sloven kaleci, ayrılmazsa takımdan ayrı çalışacak. Öte yandan 22 yaşındaki stoper Bahadır Öztürk, 2. Lig'de Ş.Urfa'ya 1 yıllığına kiralandı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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