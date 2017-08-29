 Antalyaspor'da ayrılık – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Antalyaspor'da ayrılık

    Antalyaspor'da ayrılık

    Antalyaspor'dan kadroda düşünülmeyen futbolculardan Bahadır Öztürk, kiralık olarak Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Kaleci Fornezzi'den kendisine kulüp bulması istenirken kırmızı beyazlıların alt yapısında yetişen Atakan Cangöz ise U21 takımıyla antrenmana başladı.

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor 28 kişilik kadroda yer almayan futbolcularını transfer dönemi sonuna kadar başka takımlara kiralık göndermek için çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı beyazlılarda kadroda düşünülmeyen futbolculardan Bahadır Öztürk, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor'a ile 1 yıllığına kiralandı. Yeni takımında ilk maçında 90 dakika görev alan Bahadır, performansıyla beğenildi.

    Antalyaspor'da Boffin transferi sonrası yolların ayrılması planlanan Sasso Fornezzi'den ise kendisine takım bulması istendi. Sözleşmesi devam eden Fornezzi, transfer dönemi sonuna kadar yeni kulübüyle anlaşamadığı takdirde Antalyaspor'da takımdan ayrı çalışma yapacak. Kamp dönemi sonrası A takımda yer alamayacağı belirtilen Atakan Cangöz ise yönetimin, Antalyaspor'un 3. ligdeki pilot takımı Kemerspor 2003'de forma giymesi talebini olumsuz karşıladı. 25 yaşındaki Atakan Cangöz, U 21 takımıyla antrenmana başladı.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:56
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