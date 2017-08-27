Antalya kaçamadı
Ligin yeni ekibi Yeni Malatyaspor’a konuk olan kırmızı-beyazlılar, yeni yıldızı Samir Nasri’nin golü ile öne geçti. Sezonun ilk galibiyetine çok yaklaşan Antalyaspor, Boutaib’in golüne engel olamadı.
NASRİ AYAĞININ TOZUYLA GOL ATTI
Malatyaspor deplasmanında galibiyeti koruyamayan Antalyaspor'un yeni transferleri Samir Nasri ve Johan Djourou, ilk kez 11'de sahada çıktılar. Malatyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve 13 bin kişi kapasiteli Malatya İnönü Stadı'nı doldurduğu karşılaşmada yeni takımı ile ilk kez sahaya çıkan Samir Nasri, 20. dakikada Eto'o'nun pasında topu nefis bir aşırtma ile filelere gönderdi ve golle tanıştı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:39
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
Antalya kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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