 Antalya kaçamadı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Antalya kaçamadı

    Antalya kaçamadı

    Ligin yeni ekibi ’a konuk olan kırmızı-beyazlılar, yeni yıldızı Samir Nasri’nin golü ile öne geçti. Sezonun ilk galibiyetine çok yaklaşan , Boutaib’in golüne engel olamadı.

    , deplasmanında 1 puanla yetindi: 1-1. İlk yarıda Samuel Eto'o'nun pasında aşırtma bir vuruşla fileleri havalandıran Samir Nasri'nin ikinci yarıda da bir şutu direkte patladı. Beşiktaş yenilgisi ve Akhisar beraberliği sonrası 3 puana çok yaklaşan Antalyaspor, bitime 3 dakika kala Boutaib'in golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi: 1-1. Akdeniz ekibi, milli maç arasından sonra lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeni Malatya ise Kasımpaşa'nın misafiri olacak.



    NASRİ AYAĞININ TOZUYLA GOL ATTI
    Malatyaspor deplasmanında galibiyeti koruyamayan Antalyaspor'un yeni transferleri Samir Nasri ve Johan Djourou, ilk kez 11'de sahada çıktılar. Malatyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve 13 bin kişi kapasiteli Malatya İnönü Stadı'nı doldurduğu karşılaşmada yeni takımı ile ilk kez sahaya çıkan Samir Nasri, 20. dakikada Eto'o'nun pasında topu nefis bir aşırtma ile filelere gönderdi ve golle tanıştı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.