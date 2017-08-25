 Antalya’nın kozu Nasri – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Antalya’nın kozu Nasri

    Antalya’nın kozu Nasri
    , yarın deplasmanda oynayacağı E.Y.Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın taktik çift kalede yedek takımda görev verdiği yıldız transfer , yaptığı klas hareketlerle tecrübeli çalıştırıcıyı keyiflendirdi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:07
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