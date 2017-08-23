 Tarih yazmaya geldim – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Tarih yazmaya geldim

    Tarih yazmaya geldim

    , ’ye kent meydanında görkemli bir imza töreni düzenledi. Fransız yıldız, “Vizyonu, güçlü taraftarı olan, tarih yazmak isteyen Antalyaspor’u seçtim” dedi.

    , M.City'den dünyaca ünlü yıldız transferi 'ye ihtişamlı bir imza töreni düzenledi. Şehirdeki Kale Kapısı'nda düzenlenen törene binlerce taraftar akın etti. Taraftarın 'Nasri ortaya, 3'lü çektir tayfaya' tezahüratına karşılık Fransız yıldız, ayağa kalkarak ilk 3'lüsünü çektirdi. 2 yıllık imzayı atan 30 yaşındaki maestro, "Samimi olarak söylemem gerekirse yoğun bir süreçti. Diğer İstanbul takımlarıyla da transfer görüşmeleri yaptım. Oyuncu olarak her zaman yeni maceraları tercih ettim. Vizyonu, güçlü taraftarı olan, tarih yazmak isteyen ve sayın Ali Şafak Öztürk gibi değerli bir başkanı olan Antalyaspor'u seçtim. Cumartesi günü elimden gelen hüneri sergileyeceğim" dedi. Başkan Öztürk ise, "Avrupa'nın birçok büyük kulübü Nasri'nin peşinden koşuyordu ama Antalyaspor oyuncuyu gizlice transfer etti!" diye konuştu.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:44
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