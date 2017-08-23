Samir Nasri kontrolden geçti

Antalyaspor, İngiltere'nin Manchester City takımından 2 yıllığına transfer ettiği yıldız oyuncu Samir Nasri dün kulübün logosunda bulunan Yivli Minare ile kentin yurt içi ve yurt dışında bilinen tarihi yapısı Saat Kulesi arasında imzayı atmıştı.Samir Nasri'nin imzadan önce Memorial Antalya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraflar da paylaşıldı. Nasri'nin sağlık kontrolü sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.