Samir Nasri kontrolden geçti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, İngiltere’nin Manchester City takımından kadrosuna kattığı Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri sağlık kontrolünden geçti.
Samir Nasri'nin imzadan önce Memorial Antalya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraflar da paylaşıldı. Nasri'nin sağlık kontrolü sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:23
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 2
Yorum
yasin allah yardımcısı olsun hemen bağımlılıktan kurtulması gerek
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 2
Yorum
serdar Snus bagimlilik yapabilir ama asla zararli bir sey degil insanlari kandirmayin sigara icenlere birakmalrinda yardimci olsun diye onerilir
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''Bunu hak etmiyorum''
Toplam 13
Yorum
baha hak etmiyorum derken üstünde ki formadan bahsediyor sanırım :D
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