 Samir Nasri kontrolden geçti – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Samir Nasri kontrolden geçti

    Samir Nasri kontrolden geçti

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, İngiltere’nin Manchester City takımından kadrosuna kattığı Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri sağlık kontrolünden geçti.

    Antalyaspor, İngiltere'nin Manchester City takımından 2 yıllığına transfer ettiği yıldız oyuncu Samir Nasri dün kulübün logosunda bulunan Yivli Minare ile kentin yurt içi ve yurt dışında bilinen tarihi yapısı Saat Kulesi arasında imzayı atmıştı.

    Samir Nasri'nin imzadan önce Memorial Antalya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraflar da paylaşıldı. Nasri'nin sağlık kontrolü sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:23
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