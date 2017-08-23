Eto'o İspanya yolcusu
Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, İspanya La Liga ekiplerinden Girona'ya transfer olacağı iddia edildi.
İspanyol basınından Antalyaspor'da top koşturan Eto'o için flaş bir iddia ortaya atıldı. Cadena Ser radyosu 36 yaşındaki yıldızın Girona'ya transfer olacağını söyledi.
Haberde daha önce La Liga'da Mallorca ve FC Barcelona'da kariyerinin en iyi yıllarını yaşayan Kamerunlu yıldızın Manchester City'nin satın aldığı Girona'ya gidişinin olası olduğunu yazdı.
La Liga'nın yeni ekibinin transfer için girişimlere başladığı ifade edildi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:17
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
Kaleyi boş mu bıraktın Her şut gol.kale boş. Oyuncular yeniymiş Ya geç bunları. En yeni takım gs ve bjk. Bak nasıl oynuyor adamlar.Sen hala amatör vardarı düşün.
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
mehmet Fenerbahçeye iki defansif orta saha ile spor yaptırmak istiyorsan antremanda oynat sportif açılımla. Biz iyi top oynayan takım istiyoruz
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Pepe’nin beraberlik şoku
Toplam 4
Yorum
CCCİHADDD öylede pepe efendi önünde şut çekilirken hep yaptığın gibi arkanı dönme lütfen o şut a kendini siper edip topun önüne geçmelisin
Eto'o İspanya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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