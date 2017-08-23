Eto'o İspanya yolcusu

İspanyol basınından Antalyaspor'da top koşturan Eto'o için flaş bir iddia ortaya atıldı. Cadena Ser radyosu 36 yaşındaki yıldızın Girona'ya transfer olacağını söyledi.



Haberde daha önce La Liga'da Mallorca ve FC Barcelona'da kariyerinin en iyi yıllarını yaşayan Kamerunlu yıldızın Manchester City'nin satın aldığı Girona'ya gidişinin olası olduğunu yazdı.

La Liga'nın yeni ekibinin transfer için girişimlere başladığı ifade edildi.