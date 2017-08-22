Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım

Nasri'nin imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Kadromuza yeni bir dünya yıldızı kattık" derken, Fransız oyuncu ise "Vizyonu ve güçlü taraftarı olan kulübü seçtim" ifadelerini kullandı.

Nasri ayrıca İstanbul kulüplerinden de teklif aldığını fakat Antalayspor'u seçtiğini belirti.



