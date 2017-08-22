Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Antalyaspor kadrosuna kattığı Samir Nasri'ye imza töreni düzenledi.
Nasri'nin imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Kadromuza yeni bir dünya yıldızı kattık" derken, Fransız oyuncu ise "Vizyonu ve güçlü taraftarı olan kulübü seçtim" ifadelerini kullandı.
Nasri ayrıca İstanbul kulüplerinden de teklif aldığını fakat Antalayspor'u seçtiğini belirti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:56
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Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
Gercek sevdalilar goreve Beni kimin baskan oldugu ilgilendirmiyor benim sevgim sari lacivertli renklere isimlere degil. Zaman birlesme destek zamani, gerisi bos.
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Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
metinn bravoo yanii ama lig basladi gecmis olsunn derimmmm
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Bursaspor kombinede F.Bahçe'yi geçti
Toplam 11
Yorum
fb yönetim giderse fenerin kombinede rekor kıracağını herkes biliyor. ama malesef kendini eleştiren yönetim yok. eleştireni eleştiren var.
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