10 numara imza
Antalyaspor, dünyada ses getiren Nasri transferini 2 yıllık imza attırarak resiyete döktü. Eto’o, Menez ve Maicon’un yanına bir yıldız da eklediler.
Antalyaspor yıllık 4 milyon Euro + bonuslarla Cezayir asıllı Fransa Milli Takımı futbolcusu Samir Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dün sabah saatlerinde Nasri, menajeri ve kırmızı-beyazlı kurmaylar, sözleşmedeki bazı maddeleri görüşmek için buluştu. Uzun süren zirve sonrası dünyaca ünlü maestro, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Antalyaspor, internet sitesinden transferi şöyle duyurudu: "Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."
BÜYÜK ŞOV BUGÜN
Nasri için imza töreninin bugün düzenleneceği bildirildi. City de twitter hesabından, "Muhteşem anılar için teşekkürler. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar Samir" paylaşımında bulundu. İngiliz devinin 2011 yazında 27.5 milyon euro'ya Arsenal'den aldığı Nasri, 2 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu kazandı.
AVRUPA'NIN MANŞETİ ANTALYA
Antalyaspor'un Samir Nasri transferi dünya ve Avrupa'da büyük ses getirdi. Daha önce Samuel Eto'o transferiyle gündeme gelen kırmızı-beyazlılar, flaş bir şekilde Fransız yıldızı kadrosuna katarak yine manşetleri süsledi. La Gazetta dello Sport, L'Equipe ve Daily Mail gibi tirajı yüksek Avrupa basınının önde gelen gazeteleri, kırmızı-beyazlıların Nasri transferine geniş yer ayırdı.
Antalyaspor, internet sitesinden transferi şöyle duyurudu: "Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."
BÜYÜK ŞOV BUGÜN
Nasri için imza töreninin bugün düzenleneceği bildirildi. City de twitter hesabından, "Muhteşem anılar için teşekkürler. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar Samir" paylaşımında bulundu. İngiliz devinin 2011 yazında 27.5 milyon euro'ya Arsenal'den aldığı Nasri, 2 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu kazandı.
AVRUPA'NIN MANŞETİ ANTALYA
Antalyaspor'un Samir Nasri transferi dünya ve Avrupa'da büyük ses getirdi. Daha önce Samuel Eto'o transferiyle gündeme gelen kırmızı-beyazlılar, flaş bir şekilde Fransız yıldızı kadrosuna katarak yine manşetleri süsledi. La Gazetta dello Sport, L'Equipe ve Daily Mail gibi tirajı yüksek Avrupa basınının önde gelen gazeteleri, kırmızı-beyazlıların Nasri transferine geniş yer ayırdı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:08
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