Transfer resmen açıklandı
Antalyaspor, Samir Nasri transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:03
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 3
Yorum
kemal Antalyaspor çok iyi bi oyuncu aldı.Bu adam seneye 3 büyüklere 5-6 milyona transfer olur görün bakın.
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Helal size
Toplam 18
Yorum
ömer malesef ersun un yüzünden maç berabere bitti yazık çok yazık
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 3
Yorum
helal olsun Antalyaspor transfer komitesine helal olsun çok büyük iş başardılar. Fenerbahçe transfer komitesi umarım biraz örnek alır.
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