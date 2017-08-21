 Transfer resmen açıklandı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Transfer resmen açıklandı

    Transfer resmen açıklandı

    Antalyaspor, Samir Nasri transferini resmen açıkladı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirdiği yıldız oyuncu Samir Nasri'nin transferini resmen açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.



    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:03
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