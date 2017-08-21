 Antalyaspor'da sakatlık şoku – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor'da sakatlık şoku

    Antalyaspor'da sakatlık şoku

    Antalyaspor'un Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak sedyeyle sahadan ayrılan Zeki Yıldırım'ın 1.5 ay takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Menez, Drole, Sandro, Deniz'in ardından Zeki'nin de sakatlanması, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın moralini bozdu.

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2'nci haftasında Antalyaspor'un sahasında oynadığı Akhisar Belediyespor maçının 2-2 sona ermesi kırmızı beyazlılarda moralleri bozdu. Sahadan 1 puanla ayrılan Antalyaspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Yıldırım'dan gelen kötü haber teknik heyetin canını sıktı. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede yerden kalkamayan ve sahayı sedyeyle terk eden Zeki'nin sağ ayakta fibula kemiği kırığı tespit edildi. Sabah saatlerinde ameliyat olan Zeki'nin 1.5 ay takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

    Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ardından başta Deniz olmak üzere Sandro, Menez ve Drole'nin sakatlığı nedeniyle takımdaki eksikliğin hissedildiğini anlatan Çalımbay'ın, Zeki'den gelen haberle morali bozuldu.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:07
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