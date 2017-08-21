 Antalyaspor’da Nasri coşkusu – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’da Nasri coşkusu

    Antalyaspor’da Nasri coşkusu

    ’un Manchester City’den bomba transferi , Antalya Havaalanı’nda büyük izdiham yaşattı

    'un ses getiren transferi Cezayir asıllı Fransız yıldız Samir Nasri, Antalya'ya geldi ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 1 saat öncesinden gelen futbolseverler tezahüratlarla 30 yaşındaki 10 numaranın uçağının inişini bekledi. Nasri'ye yoğun ilgi izdihama neden oldu. Antalyaspor atkısı takan Nasri, taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Yönetimin, sağlık kontrolü sonrası kontratındaki detaylar üzerine son bir görüşme yapacağı öğrenildi. Sponsorların da katkısıyla yıllık 4 milyon Euro artı bonuslarla (16 milyon TL) anlaşılan Nasri'nin, bugün düzenlenecek törenle 2 senelik sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:28
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