 Samir Nasri Antalya’da – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Antalya’da

    Samir Nasri Antalya’da

    , dünyaca ünlü yıldız 'yi kadrosuna dahil etti.

    2015'te Eto'o, bu yaz ise Jeremy Menez'i transfer eden kırmızı-siyahlılar, 30 yaşındaki Fransız yıldız ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. , Nasri'ye anlaşma karşılığında yıllık 4 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Nasri'nin bugün 13.00 sıralarında Antalya'da olacağı bildirildi.

    Bu arada, geçen sezon özel bir klinikte gördüğü tedavinin WADA tarafından yasaklı olması nedeniyle Nasri'yle özel bir sözleşme yapıldı. Kulübün hukukçuları, Fransız yıldızın olası bir cezasında Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı bir sözleşme ortaya çıkardı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:10
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