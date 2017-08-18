Antalyaspor’da sakatlık şoku

Akhisar'la karşılaşacak Antalyaspor'da sakat oyuncuların fazlalığı keyifleri kaçırdı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Menez, Drole, Deniz Kadah'ın yanına Sandro'nun da eklendiğini belirterek, "Sakatlıklarımız dezavantaj. Akhisar maçını kazanmak istiyoruz sahada ne gerekirse yapacağız" dedi. Başarılı çalıştırıcı, henüz hazır olmayan yeni transfer Djourou'yu kadroya alacağını bir-iki hafta içinde direkt oynatacağını vurguladı.