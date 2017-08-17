 Malatyaspor mu Antalyaspor mu? – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Malatyaspor mu Antalyaspor mu?

    Malatyaspor mu Antalyaspor mu?

    Y.Malatyaspor, transferinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Arjantin'de River Plate'de oynayan Ekvador Milli Takımı'nın stoperi için daha önce anlaşan sarıkırmızılıların, Antalya da devreye girince planları alt üst oldu. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak edilirken, Antalya cephesinde kulübe yakın yayın organlarında Mina için 'hoş geldin Arturo Mina' görselleri paylaşıldı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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