 Menez sabırsızlanıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Menez sabırsızlanıyor

    Menez sabırsızlanıyor

    Antalya’nın Fransız yıldızı sakatlığını atlatıp taraftarları coşturacağını söyledi.

    'un ses getiren transferi Jeremy Menez, kırmızı-beyazlı taraftarlarla buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Bolu kampında sakatlanıp kasığından geçirdiği ameliyat sonrası idmanlara başlayan 30 yaşındaki golcü, Fransa'dan gelen özel fizyoterapistiyle antrenman yapıyor. Yıldız santrfor, kendisini iyi hissettiğini belirtirken, "Elimden geldiğince mücadele etmek, elimden geldiğince çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Stadımızda oynayacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum, o atmosferi çok merak ediyorum. Elimden geldiğince çabuk hazır hale gelip, takımla kendi stadımızda ilk maçıma çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:48
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