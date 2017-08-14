 ''Yapmaması gereken hataları yaptı'' – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Yapmaması gereken hataları yaptı''

    ''Yapmaması gereken hataları yaptı''

    Teknik Direktörü , Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söyledi.

    Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu belirterek, "Bu da önemli maçlardan biriydi. İlk 10 dakika istediğimiz gibi oynayamadık. Sonra iyi mücadele verdik. Özellikle ikinci yarıda başarılı oynadık. Duran top ve bir penaltıdan yediğimiz golle mağlup olduk. Eksiklerimiz var." diye konuştu.

    , daha 2-3 haftaya ihtiyaç duyduklarını ve bir iki transferin yanı sıra oynayamayan futbolcuların dönmesiyle daha iyi olacaklarını dile getirdi.

    Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı da eleştiren Çalımbay, şunları kaydetti:

    "Yaptığı hatalar vardı. Yapmaması gereken hataları yaptı. Penaltı ve gol olsun, verdiği faul olsun yanlıştı. Cüneyt Çakır'ın bana karşı bir şeyi var, anlamıyorum. Kasımpaşa'da çalışırken de aynısını yaptı. Bu seviyede bir hakemin yapmaması gerekiyordu. Ona üzüldük."

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:56
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