''Yapmaması gereken hataları yaptı''
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu belirterek, "Bu da önemli maçlardan biriydi. İlk 10 dakika istediğimiz gibi oynayamadık. Sonra iyi mücadele verdik. Özellikle ikinci yarıda başarılı oynadık. Duran top ve bir penaltıdan yediğimiz golle mağlup olduk. Eksiklerimiz var." diye konuştu.
Rıza Çalımbay, daha 2-3 haftaya ihtiyaç duyduklarını ve bir iki transferin yanı sıra oynayamayan futbolcuların dönmesiyle daha iyi olacaklarını dile getirdi.
Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı da eleştiren Çalımbay, şunları kaydetti:
"Yaptığı hatalar vardı. Yapmaması gereken hataları yaptı. Penaltı ve gol olsun, verdiği faul olsun yanlıştı. Cüneyt Çakır'ın bana karşı bir şeyi var, anlamıyorum. Kasımpaşa'da çalışırken de aynısını yaptı. Bu seviyede bir hakemin yapmaması gerekiyordu. Ona üzüldük."
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:56
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
''Yapmaması gereken hataları yaptı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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