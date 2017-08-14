 ‘İstediklerimizi yapamadık’ – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ‘İstediklerimizi yapamadık’

    ‘İstediklerimizi yapamadık’
    Antalya teknik direktörü , ligin son şampiyonuna karşı zorlu maçı kazanmak için çıktıklarını ama istediklerini yapamadıklarını dile getirdi. Siyah-beyazlı takımın üstün bir futbol sergilediğini kaydeden usta çalıştırıcı, "Son dakikalarda Eto'o ile kaçırdığımız önemli bir pozisyon vardı. Gol olsa biraz daha yüklenip belki bir sürpriz yapabilirdik ama olmadı. Rakibimizi kutluyorum. Artık bu maçı unutup gelecek hafta sahamızdaki Akhisar sınavını düşüneceğiz" dedi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:09
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