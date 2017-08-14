 Çalımbay'la olmadı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Çalımbay'la olmadı

    Çalımbay'la olmadı
    ANTALYASPOR deplasmanda Beşiktaş'ı son mağlup ettiğinde teknik direktörlük koltuğunda Şenol Güneş oturuyordu. Akdeniz ekibinin hocası Rıza Çalımbay dün bu kötü gidişatı çevirmek için Vodafone Park'a çıktı ancak başaramadı. Son şampiyon Beşiktaş, Antalyaspor'u devirerek rakibine karşı serisini sürdürdü.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:03
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