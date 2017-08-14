Çalımbay'la olmadı

ANTALYASPOR deplasmanda Beşiktaş'ı son mağlup ettiğinde teknik direktörlük koltuğunda Şenol Güneş oturuyordu. Akdeniz ekibinin hocası Rıza Çalımbay dün bu kötü gidişatı çevirmek için Vodafone Park'a çıktı ancak başaramadı. Son şampiyon Beşiktaş, Antalyaspor'u devirerek rakibine karşı serisini sürdürdü.