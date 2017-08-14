Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisine yönelik sert sözleriyle ilgili olarak, "Eto'o transferinden itibaren başladı bu durum. Onlar bir şey diyor, biz karşılık veriyoruz. Bizim açımızdan da onların açısından da olmaması lazım." dedi.

Büyük kulüplerin yöneticilerinin doğru örnek olmaları gerektiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Doğru lider olacaksınız. Başkalarına örnek olmak istiyorsanız, doğru şekilde olmalısınız. Bunlar koskoca adamlar. Ben 33 yaşında bir başkanım. Belki hala öğreneceklerim var ama Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi o olgunluğu gösterecek, bana doğru yolu gösterecek insanlar olmalı. Yöneticiler kulüplerin büyüklüğünü kullanarak, ego büyüklüğüne giriyorlar. Kendilerini olduklarından büyük sanıyorlar. Ben finansal durumum çok daha iyi diye, Fikret Orman'ı küçük görsem doğru olur mu? Aynı şekilde kulüp olarak da Anadolu kulüplerine ve başkanlarına nezaket göstermeliler."



"FİKRET ORMAN, KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI BAŞKANLIĞINI İSTEYEN BİRİSİ"

Ali Şafak Öztürk, Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığını istediğini savundu.

"Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını isteyen birisi. İstemediğini açıkladı ama biz toplantıdaydık ve ne olduğunu gördük." diyen Öztürk, "Orada hiç istemiyor gibi görüntü yoktu. Doğru liderlik çok önemli. Beşiktaş çok büyük bir takım, çok büyük bir camia. Bu sene de şampiyon olabilirler. İnşallah Avrupa'da bizi çok iyi temsil edecekler. Yöneticiler olarak biraz büyüyelim. Benim de karşılık verme konusunda yanlışlarım var ama yanaktan makas alınacak bir kulüp ya da başkan profili çizmek istemiyorum. Lütfen kendilerinden rica ediyorum. Bunları bırakalım, bunlar ufak şeyler." şeklinde konuştu.



"BU HUSUMET ARTIK BİTSİN"

İki kulüp arasındaki husumetin bitmesini istediğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu husumet artık bitsin. Maçı da kazandılar, artık bitsin. Lütfen açıklama yapmasınlar. Geçen seferki maçta hocası, ikinci başkanı, başkanı açıklama yapıyor. Bir de kişisel açıklama yapıyor. Biz kulüp hakkında açıklama yapıyoruz. Benim hakkımda, 'üst akıl' gibi saçma sapan açıklamalar yapılıyor. On yaşında çocuk değiliz. Eğitim seviyesi yüksek olan insanlara, bu seviyedeki insanlara yakışmıyor. Bu kadar olgun, büyük spor camiasında olan kişilere böyle şeyler yakışmıyor. Çocuk değiller sonuçta. Geçen sene de 'üst akıl' dediler. Antalyaspor tarihinde Fenerbahçe'yi iki maçta da yenen başkan yok. Geçtiğimiz günlerde Samuel Eto'o'yu istediler ama vermedik. Bırakalım artık yeter. Özellikle Süleyman Seba gibi Türk futboluna hizmet etmiş önemli bir başkanın ölüm yıl dönümünde bu yakışmıyor."

Öte yandan, karşılaşmayı da değerlendiren Öztürk, "Lige iyi başlamak istiyorduk ama olmadı. İlk maç ve rakip geçen senenin şampiyonu Beşiktaş. Kafamızda puan almak vardı ama maalesef olmadı. Özellikle penaltı, Cüneyt Çakır gibi bir hakeme yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, Samuel Eto'o'nun Antalyaspor'da kalacağını sözlerine ekledi.