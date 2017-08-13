''Yapmaması gereken hataları yaptı''
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu belirterek, "Bu da önemli maçlardan biriydi. İlk 10 dakika istediğimiz gibi oynayamadık. Sonra iyi mücadele verdik. Özellikle ikinci yarıda başarılı oynadık. Duran top ve bir penaltıdan yediğimiz golle mağlup olduk. Eksiklerimiz var." diye konuştu.
Rıza Çalımbay, daha 2-3 haftaya ihtiyaç duyduklarını ve bir iki transferin yanı sıra oynayamayan futbolcuların dönmesiyle daha iyi olacaklarını dile getirdi.
Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı da eleştiren Çalımbay, şunları kaydetti:
"Yaptığı hatalar vardı. Yapmaması gereken hataları yaptı. Penaltı ve gol olsun, verdiği faul olsun yanlıştı. Cüneyt Çakır'ın bana karşı bir şeyi var, anlamıyorum. Kasımpaşa'da çalışırken de aynısını yaptı. Bu seviyede bir hakemin yapmaması gerekiyordu. Ona üzüldük."
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:05
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Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
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Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
''Yapmaması gereken hataları yaptı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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