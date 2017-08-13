''İlk kez seyircisiz maç oynadım''
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın ilk golüne imza atan Portekizli futbolcu Pepe, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Müsabakanın ardından, attığı golle ilgili olarak konuşan Portekizli futbolcu, "Takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. İşim gol atmak değil, önce defans yapmam lazım. Gol atarsam mutlu olurum ama ilk hedefim iyi defans yapmak." dedi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in oyun anlayışına adapte olmaya çalıştığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a gelmeyi kendim seçtim. Real Madrid'de güzel bir dönem geçirdim, büyük kupalar kazandık. Burada her gün sıkı çalışarak Beşiktaş taraftarına bu mutlulukları yaşatmak istiyorum. Her geçen gün hocanın oyun anlayışına adapte olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Turkcell Süper Kupa maçında yaptığı penaltı ile ilgili bir soruya Pepe, "Büyük oyuncular zor durumlardan çıkmayı bilirler. Bugün de ilk adımlarını attık." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'da mutlu olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı futbolcu, "İstanbul'a alışmaya çalışıyorum. Ben de ailem de burada mutluyuz. İnsanlar bizi iyi karşılıyor. Yavaş yavaş alışacağım." şeklinde konuştu.
Pepe ayrıca, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkmalarıyla ilgili olarak, "İlk kez seyircisiz maç oynadım ve çok garipti. Biz işimize odaklandık ve önemli olan galibiyet aldık." açıklamasında bulundu.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
''İlk kez seyircisiz maç oynadım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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