Antalyaspor'dan Fikret Orman’a cevap!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: - “Fikret Orman mikrofonlara konuşmayı sevdiği için böyle şeyler oluyor”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, geçen yıl Eto'o transferi konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği Şampiyonluk Galası'nda yaptığı "Bizim kulüplerle sıkıntımız olur, camialarla olmaz" sözlerine cevap verdi.



Öztürk, "Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama öyle bir söylem bile gereksiz. Gereksiz yere tansiyonu yükseltmeye gerek yok. Tabi Fikret Orman mikrofonlara konuşmayı sevdiği için öyle şeyler oluyor" dedi.



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi İHA'ya açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, geçen yıl Eto'o transferi konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği Şampiyonluk Galası'nda yaptığı, "Bizim kulüplerle sıkıntımız olur, camialarla olmaz" sözlerine cevap veren Ali Şafak Öztürk, "Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama öyle bir söylem bile gereksiz. Gereksiz yere tansiyonu yükseltmeye gerek yok. Tabi Fikret Orman mikrofonlara konuşmayı sevdiği için öyle şeyler oluyor. Söylediğim gibi burada baktığımızda Beşiktaş Kulübü'yle, camiasıyla bizim genel anlamda bir sıkıntımız yok ama yönetimsel faktörler olarak bazı sıkıntılar vardı, onları da dile getirdik" ifadelerini kullandı.



"Antalyaspor'un geride kalan bir yanı yok"

Atiker Konyaspor'un bir sezonda 2 kupa kazanması hakkında da konuşan Öztürk, Antalyaspor'un bu sene iyi performans sergileyecek takımlar arasında yer aldığını belirterek, "Konyaspor'u tebrik etmek lazım. Bunun dışında baktığınız zaman Trabzonspor tarihiyle kaç tane şampiyonluk yaşamış. Bursaspor şampiyon olmuş takım hem taraftar kitleleri anlamında Konyaspor ile beraber hem de kulüp yapılarıyla belirli bir yere gelmiş kulüpler. Antalyaspor'da şimdi bu kulüpler arasına adını yazdırmıştır. Hatta sıralamada bu kulüplerin daha üzerinde farz edilebiliyor. Şu anda 6 kulüp sayıldığında işte 3 İstanbul kulübü dışında Trabzonspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un yüksek performans sergileyeceği bekleniyor. Bu bizim için güzel bir şey. Bu Anadolu'nun gücüdür. Buna destek olmak lazım Anadolu kulüplerine. Çok büyük saygım var Trabzonspor, Konyaspor ve Bursaspor'a. Bu takımları büyüterek devam etmemiz lazım ki rekabet ortamı artsın. Bu da ligimizi renklendirecektir. Burada baktığınız zaman da Antalyaspor'un da hiç geride kalan bir yanı yok. Hem şehir güzelliği olarak hem de turizm olarak. Turizmin başkenti, apayrı bir misyonu var. O yüzden Antalyaspor'un hep buralarda olması lazım, hatta daha üst düzeyde olması gerekiyor" dedi.



"İlk maçlarda ne olacağı belli olmaz"

Sezonun ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacaklarını belirten Başkan Öztürk, "İlk maçın Beşiktaş ile olması bence güzel oldu. İlk maçlarda ne olacağı belli olmaz. Oraya gideceğiz elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş'ın seyircisiz oynayacağı ve kulüp başkanları Fikret Orman'ın aldığı ceza var. Biz isterdik ki açıkçası seyircili oynansın. Taraftarıyla bütünleşmiş bir takımla oynamak bizim içinde daha keyifli olurdu. O atmosfer güzelleştiriyor futbolu" diye konuştu.



"Fikret Orman mikrofonlara konuşmayı sevdiği için böyle şeyler oluyor"

Geçen yıl Eto'o transferi konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği Şampiyonluk Galası'nda yaptığı, "Bizim kulüplerle sıkıntımız olur, camialarla olmaz" sözlerine cevap veren Ali Şafak Öztürk, "Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama öyle bir söylem bile gereksiz. Gereksiz yere tansiyonu yükseltmeye gerek yok. Tabi Fikret Orman mikrofonlara konuşmayı sevdiği için öyle şeyler oluyor. Söylediğim gibi burada baktığımızda Beşiktaş kulübüyle, camiasıyla bizim genel anlamda bir sıkıntımız yok ama yönetimsel faktörler olarak bazı sıkıntılar vardı onları da dile getirdik. Bazı şeyler yanlış şekilde aktarıldı, bazı şeyler istemediğimiz şekilde çıktı. Baktığınız zaman bizim bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.



"Ne oldu şimdi ceza aldı Beşiktaş dünya ayağa kalktı mı, bir şey oldu mu?"

Fikret Orman'ın Lens'in imza töreninden ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Süper Kupa'da yaşanan olaylardan dolayı ceza almaları halinde dünyayı ayağa kaldırırım" sözleri hakkında da konuşan Ali Şafak Öztürk, şunları söyledi:



"Bu kamuoyunun takdiridir. Herkes düşüneceğini düşünüyor söylemleriyle. Ne oldu şimdi ceza aldı Beşiktaş dünya ayağa kalktı mı, bir şey oldu mu? Ne gerek vardı böyle açıklamalara. Bazen kulüp yöneticileri etkileyebilmek için yapabiliyor böyle şeyleri. Bu durum Türk futbolunda çok olan bir durum."