Nasri bombası

Fransız Le Parisien gazetesi Antalyaspor’un M.City’nin 10 numarasını istediğini öne sürdü

Antalyaspor, transferde bir sürpriz ve ses getirecek ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Jeremy Menez, Maicon ve Djourou'yu alarak iddiasını ortaya koyan Saumel Eto'o'lu kırmızı- beyazlıların, İngiliz devi Manchester City'nin kadrosundaki Samir Nasri'nin transferi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Antalyaspor kurmaylarının, 30 yaşındaki tecrübeli Fransız 10 numara için City ile masaya oturduğunu belirten Fransız Le Parisien gazetesi, Akdeniz ekibinin yıldız maestroyu ikna etmek yönünde yoğun bir çaba sarf ettiğini vurguladı. Tecrübeli yıldız geçen sezon İspanya'da La Liga'nın önemli takımlarından Sevilla'da kiralık olarak oynamıştı.