Djourou, Antalyaspor'da!

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Şefik Öz, 30 yaşındaki futbolcunun savunmada görev yaptığını söyledi.

Sözleşmenin 2+1 yıllık olduğunu aktaran Öz, futbolcunun, teknik direktörün istediği özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Djourou ise transferinin çok hızlı ve güzel bir sürecin sonunda gerçekleştiğini dile getirdi. "Antalya'ya geldiğim için çok mutluyum." diyen Djourou, "Transfer döneminde birçok teklif aldım. Kalbimin sesini dinleyip Antalyaspor'a geldim." ifadesini kullandı.

Geçen sezon forma giydiği Hamburg'da, teknik ekiple yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle maçlara çıkamadığını ifade eden Djourou, son dönemde İsviçre Milli Takımı'nın maçlarında yer aldığını, bunun da sakat olmadığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Antalyaspor yeni sezon için daha önce de Boffin, Maicon, Aydın Karabulut, Jeremy Menez ve Musa Nizam'ı transfer etmişti.



