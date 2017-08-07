Antalyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Hamburg'dan alınan yeni transfer stoper Johan Djourou da katıldı. Fildişi Sahili asıllı İsviçreli oyuncunun Eto'o ve El Kabir ile iyi anlaştığı görüldü.

Antrenman, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kasık fıtığı sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen yeni transfer Jeremy Menez, Avusturya'daki kampta ayağındaki platinden dolayı sakatlanarak operasyon geçiren Deniz Kadah ile kolunda çatlak bulunan genç oyuncu Drole, antrenmana katılmadı.

İdmanı, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kızı Ayça ve damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti. Deneyimli çalıştırıcı, antrenman sırasında zaman zaman torunuyla ilgilendi.