Antalyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Hamburg'dan alınan yeni transfer stoper Johan Djourou da katıldı. Fildişi Sahili asıllı İsviçreli oyuncunun Eto'o ve El Kabir ile iyi anlaştığı görüldü.
Antrenman, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kasık fıtığı sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen yeni transfer Jeremy Menez, Avusturya'daki kampta ayağındaki platinden dolayı sakatlanarak operasyon geçiren Deniz Kadah ile kolunda çatlak bulunan genç oyuncu Drole, antrenmana katılmadı.
İdmanı, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kızı Ayça ve damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti. Deneyimli çalıştırıcı, antrenman sırasında zaman zaman torunuyla ilgilendi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:41
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Anlaşma tamam!
Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
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