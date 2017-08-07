 Antalyaspor'a İsviçreli stoper – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor'a İsviçreli stoper

    Antalyaspor'a İsviçreli stoper

    Antalyaspor, İsviçreli stoper Johan Djourou'yu renklerine bağladı

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:50
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