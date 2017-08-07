Antalyaspor'a İsviçreli stoper
Antalyaspor, İsviçreli stoper Johan Djourou'yu renklerine bağladı
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:50
-
Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 24
Yorum
Evet Bende merak ettim. Acaba ?
-
Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme
Toplam 21
Yorum
saban Yahu sen kafayı yemişsin daha yeni pereriayi kovdun tazminatsız ne çabuk unuttun
-
Fenerbahçe maçında sahada olacaklar
Toplam 2
Yorum
Doğrucu Futbol ahlaksızı Burak'ı almakla temiz futbol söylemine ters düşmüştür TS yönetimi.
Antalyaspor'a İsviçreli stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.