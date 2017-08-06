Antalya onu istiyor

Transferde adından söz ettiren takımlardan olan Antalyaspor'un yeni hedefi Salih Uçan...

Kırmızı-beyazlıların, Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan 23 yaşındaki futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. Güney ekibinin, sarı-lacivertlilerle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Salih'i kiralamak istediği ve tekliflerini ilettiği belirtildi.