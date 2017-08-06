 Antalya onu istiyor – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Antalya onu istiyor

    Antalya onu istiyor

    Transferde adından söz ettiren takımlardan olan 'un yeni hedefi ...

    Kırmızı-beyazlıların, Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan 23 yaşındaki futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. Güney ekibinin, sarı-lacivertlilerle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Salih'i kiralamak istediği ve tekliflerini ilettiği belirtildi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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