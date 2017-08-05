 10 numara Almanya’dan – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    10 numara Almanya’dan

    10 numara Almanya’dan
    MAESTRO arayışlarını sürdüren Antalyaspor, aradığı ismi Almanya'da buldu. Kırmızı-beyazlılar'ın daha önce Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine gelen Hamburg'un tecrübeli yıldızı Aaron Hunt ile ilgilendiği kaydedildi. 30 yaşındaki 10 numara için girişimlerini sürdüren Akdeniz ekibinin, pazarlıklarda önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sezon sonuna kadar kontratı olan Hunt, geçen sezon 22 maçta 4 gol, 2 de asist yaptı.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:49
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