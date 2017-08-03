Felipe Melo heyecanı

Palmeiras'ta sözleşmesi feshedilen Felipe Melo, Türkiye'ye geliyor. Tecrübeli futbolcunun internete sızan ses kaydında, Türkiye'den teklifler aldığını ifade etmişti.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'den iki takımın kendisiyle ilgilendiğini söylemiş ancak 'Galatasaray bu takımlar arasına değil' diye belirtmişti.

Yıldız oyuncuyla ilgilenen ekiplerden biri belli oldu. Transfer dönemine 'Antalya'ya birkaç yıldız getireceğiz' biçiminde söylemlerle giren Antalyaspor'un, Felipe Melo'yu renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Akdeniz temsilcisi, 34 yaşındaki oyuncunun transferini önümüzdeki hafta netleştirmek istiyor.