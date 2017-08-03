Felipe Melo heyecanı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Palmeiras ile yolları ayrılan Felipe Melo ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Palmeiras'ta sözleşmesi feshedilen Felipe Melo, Türkiye'ye geliyor. Tecrübeli futbolcunun internete sızan ses kaydında, Türkiye'den teklifler aldığını ifade etmişti.
Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'den iki takımın kendisiyle ilgilendiğini söylemiş ancak 'Galatasaray bu takımlar arasına değil' diye belirtmişti.
Yıldız oyuncuyla ilgilenen ekiplerden biri belli oldu. Transfer dönemine 'Antalya'ya birkaç yıldız getireceğiz' biçiminde söylemlerle giren Antalyaspor'un, Felipe Melo'yu renklerine bağlamak istediği öğrenildi.
Akdeniz temsilcisi, 34 yaşındaki oyuncunun transferini önümüzdeki hafta netleştirmek istiyor.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:49
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"Jeremain Lens imzaya gidiyor"
Toplam 20
Yorum
65karabela kjari satan fener 5-6 milyon verip bu adamı alamaz mıydı yani? aykut istememiş fener istese caner veya gökhan gelir miydi size
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 14
Yorum
luc4s genc oyuncular boyle yildiz oyuncularin icinde olursa iyi yetisir . boyle tecrubeli oyuncular alinmali .. nasri yildiz oyuncudur.
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"Jeremain Lens imzaya gidiyor"
Toplam 20
Yorum
KARTAL VAY ZALIM VAY , VAY ZALIM FİKRET VAY
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