 Felipe Melo heyecanı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    heyecanı

    Felipe Melo heyecanı

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Palmeiras ile yolları ayrılan ile ilgilendiği ortaya çıktı.

    Palmeiras'ta sözleşmesi feshedilen Felipe Melo, Türkiye'ye geliyor. Tecrübeli futbolcunun internete sızan ses kaydında, Türkiye'den teklifler aldığını ifade etmişti.

    Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'den iki takımın kendisiyle ilgilendiğini söylemiş ancak 'Galatasaray bu takımlar arasına değil' diye belirtmişti.

    Yıldız oyuncuyla ilgilenen ekiplerden biri belli oldu. Transfer dönemine 'Antalya'ya birkaç yıldız getireceğiz' biçiminde söylemlerle giren Antalyaspor'un, 'yu renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

    Akdeniz temsilcisi, 34 yaşındaki oyuncunun transferini önümüzdeki hafta netleştirmek istiyor.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:49
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