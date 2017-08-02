 Kaptan Eto’o devam ediyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kaptan Eto’o devam ediyor

    Kaptan Eto’o devam ediyor
    Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, geleceği tartışma konusu olan ve adı transferde Fenerbahçe'yle anılan dünyaca ünlü Kamerunlu golcüleri Samuel Eto'o'nun takımda kalacağını açıkladı. Terzioğlu, "Fenerbahçe'den bize gelen bir teklif yok. Kaptanımız Samuel Eto'o bu sene de bizimle kalacak ve kırmızı beyazlı formayı giyecek" bilgisini paylaştı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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