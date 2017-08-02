 Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

    Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

    Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

    Yeni sezon öncesinde Bolu'nun Gerede ilçesinde ve Avusturya'nın Salzburg kentindeki iki kamp yaparak Antalya'ya dönen kırmızı-beyazlı ekip, şehirdeki ilk antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Çalımbay'ın futbolcularıyla öncesinde kısa bir toplantı yaptığı antrenman, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

    Antrenmana kasık fıtığı sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen yeni transfer Jeremy Menez ile Avusturya'daki kampta ayağındaki platinden dolayı sakatlanarak operasyon geçiren Deniz Kadah katılmadı. Deniz'in üç gün sonra Antalya'ya geleceği öğrenildi.

    İdmanı, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kızı Ayça ve damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti. Deneyimli çalıştırıcı, antrenman sırasında zaman zaman torunuyla ilgilendi.

    Akdeniz ekibinin, Antalya'daki hava sıcaklığının ve nem oranının yüksek devam etmesi durumunda, üçüncü bir kampa gidebileceği bildirildi.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
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