Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Yeni sezon öncesinde Bolu'nun Gerede ilçesinde ve Avusturya'nın Salzburg kentindeki iki kamp yaparak Antalya'ya dönen kırmızı-beyazlı ekip, şehirdeki ilk antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Çalımbay'ın futbolcularıyla öncesinde kısa bir toplantı yaptığı antrenman, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana kasık fıtığı sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen yeni transfer Jeremy Menez ile Avusturya'daki kampta ayağındaki platinden dolayı sakatlanarak operasyon geçiren Deniz Kadah katılmadı. Deniz'in üç gün sonra Antalya'ya geleceği öğrenildi.
İdmanı, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kızı Ayça ve damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti. Deneyimli çalıştırıcı, antrenman sırasında zaman zaman torunuyla ilgilendi.
Akdeniz ekibinin, Antalya'daki hava sıcaklığının ve nem oranının yüksek devam etmesi durumunda, üçüncü bir kampa gidebileceği bildirildi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:42
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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