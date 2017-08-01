Drole futbol macerasını anlattı

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Drole, zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini, 1 yaşında babasını, 10 yaşında da annesini kaybettiğini, amcasının desteğiyle hayata tutunduğunu belirtti.



Drole, "Amcam sayesinde Avrupa'ya geldim, oradaki futbol anlayışı ile tanıştım. Hatta amcamın aldığı biletle Antalyaspor'a gelebildim. Anne ve babamı kaybettikten sonra insanlığın iyiliğine olan güvenimi yitirmiştim. Ancak çok şükür ki Müslüman'ım, Allah'ın bana verdiği güçle ve amcamın yaptığı fedakarlıklarla Avrupa'daki kariyerime başladım ve bugünlere kadar gelebildim." diye konuştu.



"Evrak sorunu nedeniyle Juventus ve Roma'ya gidemedim"

Amcasının yakın bir arkadaşı sayesinde 3 sene önce Fildişi Sahili'nden İtalya'ya gittiğini anlatan Drole, "Amcamın arkadaşı menajerdi. İtalya'da Juventus ve Roma'nın alt yaş kategorilerinde oynama şansı yakalamıştım ancak evrak sorunu nedeniyle Juventus ve Roma'ya gidemedim. 18 yaşımda bu evrak sorunlarını halledip Perugia'da kariyerime başladım. Bu sorunlar olmasaydı daha büyük kulüplerde de oynayabilirdim." şeklinde konuştu.

İtalya 2. Lig ekiplerinden Perugia'da 1,5 sene kaldıktan sonra ciddi bir sakatlık geçirdiğini aktaran Drole, "Sakatlığım sonrasında menajerim tarafından Antalya'dan gelen teklif bana iletildi. Avrupa'da beni almak isteyen başka kulüpler de vardı ama kararım Antalyaspor oldu." ifadelerini kullandı.



"Antalyaspor'a gelmemdeki en büyük neden Eto'o'dur"

Antalyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunun altını çizen Drole, şöyle konuştu:



"Bu renkleri uzun süre taşımak istiyorum, burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. 3-4 yaşından beri futbol oynuyorum, birçok süreçten geçtim. İdolüm, ülkemde ve çevre ülkelerde bir kahraman olan Samuel Eto'o ile oynama fırsatı yakalamış olmak beni çok mutlu etti. Antalyaspor'a gelmemdeki en büyük neden Eto'o'dur. Antalyaspor'un projelerini ve Eto'o'nun burada olduğunu duyunca teklifi hemen kabul ettim. Eto'o beni çok sıcak bir şekilde karşıladı, zaten aynı dili konuşuyoruz. Çok iyi bir takıma geldiğimi söyledi. O da söyleyince çok doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım."



Kendini çok hızlı ve boş alanları iyi değerlendiren bir oyuncu olarak tanımlayan Drole, "Hem atmayı hem de attırmayı seviyorum. Türkiye'de öncelikli hedefim Antalyaspor ile Süper Lig'de şampiyon olmak. Kariyerimin ilerleyen yıllarında Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev takımlarında da top koşturmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını belirten Drole, "Fenerbahçe'yi Nicolas Anelka, Galatasaray'ı da Drogba ve Sneijder sayesinde biliyorduk. Türk futbolu ile ilgili bildiklerim bunlarla sınırlıydı." ifadelerini kullandı.