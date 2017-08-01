Antalyaspor'un Salzburg kampı sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Avusturya'nın Salzburg kentinde yaptığı kamp tamamlandı.
Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre takımın 19 Temmuz'da başlayan kamp çalışmaları sona erdi.
Kampta son olarak Almanya'nın Hamburg takımıyla hazırlık maçı yapan ve mücadeleyi 2-0 kazanan kırmızı-beyazlı ekip, Antalya'ya dönüşe geçti.
Antalyasporlu futbolcular, yarın öğleden sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak ve akşam antrenmana çıkacak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:57
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Abou şov!
Toplam 6
Yorum
abucan abu ne uzar ne kisalir. Bunu porto da biliyor. Zaten bonservisinin cogu Lorientte. Allayip pullayip satmaya caliscaklar. 3,5 kimse vermez
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Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 16
Yorum
LERDEN ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCULAR BULUNUP GS YA KAZ SN BAŞKANIM ÖZBEK, GS YIN KADROSU DENGELİ OLMALI. YARIN 6 YABANCI SINIRLAMASI ÇIKARSA GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ GS KONTİRPİDE KALIR. 1,2,3 CÜ LİG
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'Şampiyonluk için iddiaya girmeyin!'
Toplam 2
Yorum
renkliler uefa siralamasi icin kapisir bu sene sabirli olun. Stoper ve forvete en iyileri gelecek. lens de katildi mi takima seyreyle cümbüsü. Tek rakip yine basaksehir.
Antalyaspor'un Salzburg kampı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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