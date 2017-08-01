 Antalyaspor'un Salzburg kampı sona erdi – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Antalyaspor'un Salzburg kampı sona erdi

    Antalyaspor'un Salzburg kampı sona erdi

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Avusturya'nın Salzburg kentinde yaptığı kamp tamamlandı.

    Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre takımın 19 Temmuz'da başlayan kamp çalışmaları sona erdi.

    Kampta son olarak Almanya'nın Hamburg takımıyla hazırlık maçı yapan ve mücadeleyi 2-0 kazanan kırmızı-beyazlı ekip, Antalya'ya dönüşe geçti.

    Antalyasporlu futbolcular, yarın öğleden sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak ve akşam antrenmana çıkacak.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:57
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