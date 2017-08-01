 Antalya’dan siftah – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Antalya’dan siftah

    Antalya’dan siftah

    Hamburg’u 2-0 yenen Akdeniz ekibi, 4’üncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Goller Maicon ve Eto’o’dan (pen.) geldi.

    Sezon hazırlıklarını Avusturya'da kamp yaparak sürdüren , 4'üncü hazırlık maçında galibiyetle tanıştı. Bundesliga ekiplerinden Hamburg ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, yeni transferi Maicon'un 40. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadılar. Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Akdeniz temsilcisi, 61'inci dakikada Samuel Eto'o'nun penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk hazırlık maçında Boluspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor, daha sonra Avusturya kampında Erzgebirge Aue ve Bayer Leverkusen ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında 1-1 berabere kalmıştı. Dünkü Hamburg galibiyeti, kırmızıbeyazlılar için büyük bir moral oldu.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:40
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