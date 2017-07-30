Giovinco bombası
Transferde hareketli günler geçiren Antalyaspor, yine yıldız bir isme göz dikti. Güney temsilcisi, ABD’de Toronto forması giyen 30 yaşındaki golcü futbolcu Sebastian Giovinco için harekete geçti
97 MAÇTA 57 GOL
Juventus altyapısından yetişen İtalyan yıldız, 2015'te transfer olduğu Toronto ile 97 maçta 57 gol ve 34 asistlik performans sergiledi. 1.64'lük oyuncu, devam eden MLS'te bu sezon 16 karşılaşmada 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
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