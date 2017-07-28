 Antalyaspor’da kombineler coştu – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    ’da kombineler coştu

    Antalyaspor’da kombineler coştu

    'da taraftarlar yeni sezon kombinelerine büyük bir ilgi gösteriyor.

    Başkan Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki hafta önce satışa çıkan kombinelerde 10 bin barajını geçtiklerini açıklayıp kırmızı-beyazlı futbolseverlere seslendi. Öztürk, "Aynı şekilde devam büyük taraftar!" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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