 ‘Şampiyon olabiliriz’ – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Şampiyon olabiliriz’

    ‘Şampiyon olabiliriz’
    'un 32 yaşındaki sağ beki , Avusturya kampında iddialı mesajlar verdi. Çekya'lı tecrübeli savunmacı, "Neden Antalyaspor şampiyon olmasın? Gerçekten Süper Lig'e çok iyi oyuncular geldi. Biz de önemli hedeflere oynayabilecek bir kadroya sahibiz. Şampiyonluk yarışında bir takımı öne çıkarmam zor" dedi.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Şampiyon olabiliriz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.