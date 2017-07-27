‘Şampiyon olabiliriz’
Antalyaspor'un 32 yaşındaki sağ beki Ondrej Celustka, Avusturya kampında iddialı mesajlar verdi. Çekya'lı tecrübeli savunmacı, "Neden Antalyaspor şampiyon olmasın? Gerçekten Süper Lig'e çok iyi oyuncular geldi. Biz de önemli hedeflere oynayabilecek bir kadroya sahibiz. Şampiyonluk yarışında bir takımı öne çıkarmam zor" dedi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:54
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