Antalyaspor'da kombine sevinci
Antalyaspor'da kulüp logolu passolig kart sahibi taraftar 76 bin 161, kombine sayısı da 10 bini aştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Statta çim bakım, loca ile koltuk düzenleme işlemlerini sürdüren Antalyaspor yönetimi, yeni sezonda tribünleri doldurmayı hedefliyor. Kulüp logolu passolig kart sahibi taraftar sayısı 76 bin 161 olan kırmızı beyazlılarda kombine da 10 bini geçti. Kısa sürede 10 bin kombine sayısına ulaşan Antalyaspor'da yönetim bu sayıyı 2 katına yükseltmeyi hedefliyor.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kombine satışlarında 10 bini geçtiklerini belirtti. Taraftara çağrı yapan Başkan Öztürk, 'aynı şekilde devam' sözleriyle kombine sayısındaki yükselişten memnuniyetini ifade etti.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:42
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Selçuk gidecek
Toplam 31
Yorum
devilegender zamanında ali şen aykut ve oğuzu yolladığında herkes söyleniyordu.şu futbolcuları son kullanma tarihine kadar değerlendirmeyi bırakın artık
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Emre Mor'a yeni talip
Toplam 8
Yorum
Tekin Bora Bu cocuk Fenerde ne yapacak Bizim lig sert lig sakatlanir yazik olur
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Ndiaye şartları
Toplam 16
Yorum
Kabataşlı Gelenlere verilen Paralar ÇÖPE.Yaşlılar birkaç sene sonra PARALAR ÇÖPE.Harcamalarda Bşk ve Yön.Hesap vermeli ,CEZALAR VERİLMELİ,HAPİS BİLE.
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