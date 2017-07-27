 Antalyaspor'da kombine sevinci – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da kombine sevinci

    Antalyaspor'da kombine sevinci

    'da kulüp logolu passolig kart sahibi taraftar 76 bin 161, kombine sayısı da 10 bini aştı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Statta çim bakım, loca ile koltuk düzenleme işlemlerini sürdüren Antalyaspor yönetimi, yeni sezonda tribünleri doldurmayı hedefliyor. Kulüp logolu passolig kart sahibi taraftar sayısı 76 bin 161 olan kırmızı beyazlılarda kombine da 10 bini geçti. Kısa sürede 10 bin kombine sayısına ulaşan Antalyaspor'da yönetim bu sayıyı 2 katına yükseltmeyi hedefliyor.
    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kombine satışlarında 10 bini geçtiklerini belirtti. Taraftara çağrı yapan Başkan Öztürk, 'aynı şekilde devam' sözleriyle kombine sayısındaki yükselişten memnuniyetini ifade etti.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:42
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