Antalyaspor'da kombine sevinci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Statta çim bakım, loca ile koltuk düzenleme işlemlerini sürdüren Antalyaspor yönetimi, yeni sezonda tribünleri doldurmayı hedefliyor. Kulüp logolu passolig kart sahibi taraftar sayısı 76 bin 161 olan kırmızı beyazlılarda kombine da 10 bini geçti. Kısa sürede 10 bin kombine sayısına ulaşan Antalyaspor'da yönetim bu sayıyı 2 katına yükseltmeyi hedefliyor.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kombine satışlarında 10 bini geçtiklerini belirtti. Taraftara çağrı yapan Başkan Öztürk, 'aynı şekilde devam' sözleriyle kombine sayısındaki yükselişten memnuniyetini ifade etti.