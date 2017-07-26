Kırmızı-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamada bulunan Celustka, "Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da 34 maçın tamamında oynadım ve milli takım hocamızın dikkatini çektim. Uzun bir aradan sonra milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da harika bir yerde kamp yaptıklarını belirten Çek oyuncu, "Türkiye'deki ilk etap kamp çalışmalarımız çok başarılı geçmişti, Avusturya'da da çok iyi bir yerde çalışıyoruz. Bize kalan şey ise en iyi şekilde çalışmak ve ligin ilk maçına hazır olarak çıkmak." dedi.

Antalyaspor'un yapılan transferlerle çok güçlü bir kadroya ulaştığının altını çizen Celustka, bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak şunları aktardı:

"Aramıza yeni katılan kaliteli isimler var. Takım içindeki uyum da harika. Rıza Hoca'nın gelişiyle son sıradan, 5. sıraya kadar yükseldik. Bu sezon taraftarların, yönetimin ve başkanımızın beklentisi üst düzeyde. Biz de bu beklentilere karşılık vermek için çalışıyoruz. Her mevkide ayrı bir forma savaşı var. Geçen sezon ligi 5. sırada bitiren ancak Avrupa Ligi'ne katılamayan bir Antalyaspor var. Bu sezon artık Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz."

Celustka, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'in, Atiker Konyaspor'a kaybetmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Antalyaspor'un bu sezon işi daha sıkı tutacağını belirtti. Avrupa'da mücadele etmenin tüm takım için önemine vurgu yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon Avrupa Ligi biletini şansa bırakmayacağız. Kendi işimizi kendimiz çözeceğiz." şeklinde konuştu.



"Neden Antalyaspor şampiyon olmasın"

Celustka, "Şampiyonluk yarışında hangi takımı favori olarak görüyorsun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şampiyonluk yarışında Antalyaspor öne çıkıyor demek istiyorum. Neden Antalyaspor şampiyon olmasın. Gerçekten Süper Lig'e çok iyi oyuncular geldi. Biz de önemli hedeflere oynayabilecek bir kadroya sahibiz. Şampiyonluk yarışında bir takımı öne çıkarmam zor. Hedeflerimiz belli ve o hedefler doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Seneye kampın yanı sıra en azından bir UEFA maçına gelmenizi isterim."



"En çok Başakşehir karşısında zorlandık"

Çek milli oyuncu, geçtiğimiz sezon karşısında en çok zorlandıkları rakibin ise Medipol Başakşehir olduğunu açıkladı.

Medipol Başakşehir'in çok sistemli bir takım olduğunu aktaran Celustka, "Lig boyunca birkaç futbolcu bana zorluk yaşattı ama genel anlamda Başakşehir takımı özellikle evimizde oynadığımız maçta bize çok zor anlar yaşattı. Karşımızda sezonu çok iyi planlamış bir takım vardı. Geçtiğimiz sezon en çok Başakşehir karşısında zorlandık.

Antalyasporlu futbolcu, Çekya Milli Takımı'ndan en iyi arkadaşının Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen sol bek Filip Novak olduğunu, bir gün onunla aynı takımda oynamak istediğini sözlerine ekledi.