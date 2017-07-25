Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması
Antalyaspor Kulübü, Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ile ilgili medyada yer alan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha duyurdu.
Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki haberler üzerine kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mal olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:50
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Hoşgeldin Burak
Toplam 27
Yorum
CDTRF Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye nin yerli en iyi golcüsü kalitesini kanıtlamış Burak Yılmaz yuvana hoşgeldin.
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Flaş!.. PSG Neymar transferini bitirdi
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zago su dünyanin, insanligin, toplulugun, ahlakin, kültürlerin bittigi bir kaniti daha.
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Talisca’ya okkalı ceza
Toplam 7
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44istanbul Negredo boyuna göre cok hizli bir oyuncu. Hem vücudunu cok iyi kullaniyor, defans oyunculari kolay kolay dengesini bozamiyor. Sut teknigi Abubakra on ceker. Abubakar 10 kez pozisyona girecek 2 gol atacak. Negredo daha iyi kullanir diye dünüyorum. Abubakar bütün sezon 12 gol mi ne atti. Negredo en az 20 atar. Cenkin 20 attigi yerde hatta en az 25-30 atar!
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