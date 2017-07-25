 Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

    Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

    Antalyaspor Kulübü, Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ile ilgili medyada yer alan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha duyurdu.

    Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki haberler üzerine kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mal olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:50
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